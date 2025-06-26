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Країни ЄС за виключенням Угорщини погодили допомогу Україні на понад 30 млрд євро

Угорщина не може заблокувати дії решти держав ЄС з цього питання.

Країни ЄС за виключенням Угорщини погодили допомогу Україні на понад 30 млрд євро
Віктор Орбан і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

26 країн Європейського Союзу готові і надалі надавати Україні фінансову допомогу. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках Механізму для України, а 7 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок надзвичайних доходів від заморожених російських активів", – йдеться у рішенні саміту ЄС у Брюсселі.

Проти такого рішення виступила лише Угорщина, отже решта столиць вирішили оприлюднити рішення у форматі "Євросоюз мінус Угорщина".

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Втім, Угорщина не має змоги заблокувати дії решти держав ЄС з цього питання. Тому попри угорське вето допомога Україні продовжує надходити.

  • Саміт Євросоюзу у Брюсселі не дійшов згоди щодо подальшого зближення з Україною через позицію Угорщини.

  • Того ж дня угорський прем'єр-міністр заявив на полях засідання Ради Європи, що запрошення України до Євросоюзу означатиме "запрошення війни". 

  • Тим часом соцопитування показало, що більшість українців готові на референдумі підтримати вступ до ЄС і НАТО.
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