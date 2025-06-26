Країни ЄС за виключенням Угорщини погодили допомогу Україні на понад 30 млрд євро

Угорщина не може заблокувати дії решти держав ЄС з цього питання.

26 країн Європейського Союзу готові і надалі надавати Україні фінансову допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках Механізму для України, а 7 млрд євро – в рамках ініціативи G7 ERA, яка погашається за рахунок надзвичайних доходів від заморожених російських активів", – йдеться у рішенні саміту ЄС у Брюсселі.

Проти такого рішення виступила лише Угорщина, отже решта столиць вирішили оприлюднити рішення у форматі "Євросоюз мінус Угорщина".

Втім, Угорщина не має змоги заблокувати дії решти держав ЄС з цього питання. Тому попри угорське вето допомога Україні продовжує надходити.