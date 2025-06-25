Президент України має підписати тут двосторонню угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Палацу Європи у Страсбурзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Володимир Зеленський має поставити підпис під двосторонньою угодою з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Від Ради Європи угоду підпише генеральний секретар РЄ Ален Берсе.

Угода про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України включає також Статут Спеціального трибуналу.

Очікується, що після підписання угоди Зеленський виступить на розширеному вечірньому засіданні перед Парламентською асамблеєю Ради Європи. Також президент України відповість на запитання членів ПАРЄ.