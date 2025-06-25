Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
ГоловнаПолітика

Володимир Зеленський прибув до Палацу Європи у Страсбурзі

Президент України має підписати тут двосторонню угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Володимир Зеленський прибув до Палацу Європи у Страсбурзі
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Палацу Європи у Страсбурзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Володимир Зеленський має поставити підпис під двосторонньою угодою з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Від Ради Європи угоду підпише генеральний секретар РЄ Ален Берсе. 

Підписуйтесь на наш Google News

Угода про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України включає також Статут Спеціального трибуналу.

Очікується, що після підписання угоди Зеленський виступить на розширеному вечірньому засіданні перед Парламентською асамблеєю Ради Європи. Також президент України відповість на запитання членів ПАРЄ. 
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies