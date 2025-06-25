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Прем'єрка Італії запропонувала Трампу проявити рішучість щодо Росії як у випадку з Іраном

Мелоні додала, що «ситуація в Газі є нестерпною».

Прем'єрка Італії запропонувала Трампу проявити рішучість щодо Росії як у випадку з Іраном
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні
Фото: EPA/UPG

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні закликала президента США Дональда Трампа застосувати таку ж рішучість, як у кризі між Ізраїлем і Іраном, до врегулювання ситуацій в Україні та Газі.

Про це Мелоні сказала журналістам після саміту НАТО 25 червня, передає ANSA.

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«Я сказала президенту Дональду Трампу і на саміті, що та рішучість, яку продемонстрували у війні між Ізраїлем і Іраном, має бути застосована також до двох інших перемир’їв — в Україні та в Газі», — зазначила глава італійського уряду.

Вона додала, що «ситуація в Газі є нестерпною».

  • Трамп на пресконференції у Гаазі того ж дня заявив, що буде говорити з російським диктатором про припинення війни в Україні. 
  • США мають розроблений законопроєкт про санкції проти РФ, але адміністрація Трампа не поспішає їх запроваджувати. Ба більше - сенатор Ліндсі Грем отримав прохання від Білого дому пом’якшити положення документа про обмежувальні заходи проти РФ. 
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