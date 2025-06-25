Нідерланди розповіли про появу російських кораблів у Північному морі перед самітом НАТО

фрегат Zr.Ms. Van Amstel Нідерландів (на передньому плані) супроводжує російський корабель у Північному морі

За останній тиждень, який передував саміту НАТО в Гаазі, у Північному морі біля Нідерландів були помічені кілька російських кораблів.

Про це повідомило нідерландське Міноборони.

Так, нідерландський фрегат Zr.Ms. Van Amstel тричі супроводжував російські судна в Північному морі. Цими вихідними йшлося про корвет Boikiy класу Steregushchy.

24 червня Van Amstel супроводжував підводний човен класу Kilo II із буксиром, що рухався на поверхні. Операцію проводили разом із літаком берегової охорони.

Раніше цього тижня військовий корабель супроводжував російського фрегата Admiral Grigorovich однойменного класу.