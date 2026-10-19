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Батько політв’язня Кремля Валентина Вигівського: «Інформаційна тиша не допомогла. Може, й пора говорити гучно»

Політичний в’язень Кремля, українець Валентин Вигівський в неволі з 2014 року. Термін позбавлення волі, який призначив йому за вигаданим звинуваченням російський суд, сплив понад рік тому. Однак Валентина не випустили, він досі у Росії під вартою.

Валентин — киянин, учасник Революції гідності. Цікавився авіацією й спілкувався з міжнародною спільнотою авіаційних ентузіастів. У вересні 2014 року це захоплення привело його в окупований Росією Крим, де Валентина затримали і звинуватили у шпигунстві.

Валентин Вигівський
Фото: Надано Петром Вигівським
Валентин Вигівський

За свідченням його батька Петра, оприлюдненим Моніторинговою місією ООН, Валентин познайомився в інтернеті з жінкою з міжнародної спільноти любителів авіації, яка, за її словами, збирала гроші на лікування родича. Валентин збирався передати їй гроші; домовилися зустрітися в Криму. Батько припускає, що зустріч могли організувати для затримання сина, адже жінка, як він згодом дізнався, перебувала в полі зору російських спецслужб. Було це спланованою спецоперацією чи ні, але 17 вересня 2014 року Валентина схопили, за кілька днів перевезли до Росії й ув’язнили в російському слідчому ізоляторі «Лефортово». Українське посольство дізналося про затримання лише за два тижні.

Російське слідство спершу інкримінувало Валентину Вигівському незаконне отримання й розголошення комерційної таємниці; згодом обвинувачення перекваліфікували на шпигунство. За версією російського слідства, Вигівський збирав конструкторську й технічну документацію. Далі був вирок — одинадцять років позбавлення волі.

Понад рік тому термін сплив, однак Валентин не вийшов на волю. 9 жовтня суд у Кірові постановив залишити його в центрі утримання іноземних громадян міністерства внутрішніх справ Росії до 9 січня.

LB.ua поспілкувався з батьком політв’язня Петром Вигівським про те, в яких умовах утримують його сина, як він почувається після стількох років полону і як росіяни обґрунтовують додаткове ув’язнення.

Петро Вигівський під час попередньої зустрічі з LB.ua
Фото: Макс Левін
Петро Вигівський під час попередньої зустрічі з LB.ua

Пане Петре, як давно ви спілкувалися з Валентином? Що він розповідає?

Майже щодня спілкуємося. Надії на швидке звільнення немає. Нещодавно був суд, який продовжив його перебування у центрі утримання іноземних громадян.

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Яка ж підстава для цього? Чому не відпускають?

Обґрунтовують тим, що, мовляв, зараз немає точки на українсько-російському кордоні, через яку можна було б безпечно переправити людину. І українського консульства у Росії немає, щоб оформити цей процес і передати його. Хоча зрозуміло ж, що обмін полоненими якось триває. Тобто це відмазка і, можливо, вся справа саме у позиції Кіровського суду, бо з інших областей таки депортують українців (щоправда, не політичних в’язнів). Принаймні, знаю про переправлення кримінальних засуджених і не засуджених, які також підлягають депортації: туристів, заробітчан, родичів українських громадян тощо. У тому центрі сиділи два брати з Ямало-Ненецького округу і кілька місяців тому спочатку одного, а згодом іншого відправили. Хоча їм так само обґрунтовували, що немає вікна на кордоні тощо. Причому раніше людей підвозили до кордону, щоб упевнитися, що вони його перетнули, а цих просто відпустили: їдьте своїм ходом, куди хочете.

За логікою, чому б так дійсно й не вчинити: людина вже відсиділа за вашими вироками повний термін, нехай хоч через сусідні країни якось додому повертається — лиш відпустіть нарешті.

Через Грузію вже не вийде — відмовляються приймати, через країни Балтії теж. Донедавна ще можна було виїхати через Естонію, перетнути кордон у Нарві. Але зараз Росія обмежила рух у цій прикордонній зоні і нібито треба отримувати перепустку, щоб в’їхати в неї. Колишньому «шпигуну» туди дорога явно закрита. Лишається хіба що Білорусь.

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Валентин в колонії в Кірово-Чепецьку
Фото: надано Петром Вигівським
Валентин в колонії в Кірово-Чепецьку

Як настрій у Валентина?

Визначаю настрій по голосу. Зараз ніби трішки кращий, а перші дні після суду, який відбувся 9 жовтня, був дуже пригнічений. Впав у критичний стан, думав оголосити голодування. Поки що вирішив відкласти, хоче спробувати добитися звільнення.

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Звісно, він вже тринадцятий рік в ув’язненні, можна сказати, багато до чого у своєму становищі звик, але ж додому хочеться. За ці роки його син, а мій внук, пішов до школи, закінчив її і вже до університету вступив…

А які умови перебування в тому центрі?

Більш-менш. Він же порівнює умови з тим, що було в колонії. Він практично весь строк відбув у штрафному ізоляторі, а це значить — на годину менше спати, вдень не можна сидіти або лежати, тільки ходити-стояти. Камера маленька. А зараз йому умови видаються курортом: камера на трьох, є телевізор, душова і туалет з унітазом, який він тут побачив уперше за всі роки ув’язнення. І ставлення краще. Хоча він і там на всі ті кримінальні штучки не вівся, тримався, як український політичний в’язень. До нього на ім’я і по батькові зверталися і охоронники, і інші ув’язнені. А в цьому закладі теж давно перебуває — довше, ніж дехто працює — і на негатив із боку персоналу не скаржиться.

Валентин Вигівський із сином
Фото: надано Петром Вигівським
Валентин Вигівський із сином

Проблем зі здоров'ям за ці роки нажив?

Ще й чимало. Треба буде серйозно лікуватися. Якщо він говорить щось про здоров’я, значить, справи вже дуже погані. Бо зазвичай ніколи ні на що не скаржиться. А зараз, раз згадує про це, то вже дуже турбують вени на ногах, є проблеми з зором, зубами. Треба ж, щоб у людини якісь фізичні навантаження були, а він роками у чотирьох стінах. Спочатку намагався руханку робити регулярно, підтримувати себе у формі, з пляшок гантелі робив…

Але, мабуть, роками триматися в такому тонусі нереально, в якісь моменти людина зневірюється і не бачить у тому сенсу.

Так і є, він розповідав, що в колонії багато хто й божеволів, їх потім до психіатричної лікарні відправляли.

Він же далеко не все може розповісти. Буває, відправлю йому щось, він прогляне і видаляє про всяк випадок, бо телефон перевіряють. Їм із другої до дев’ятої години дозволяють телефонами користуватися.

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Ви маєте адвоката, юриста, з ким можна радитися?

Коли в колонії сидів, був у нього адвокат про людське око. Свій час відсидів, гроші отримав та й все. А зараз і такого нема, Валентин каже, не дуже й треба, він більше з нами консультується. А український адвокат нічого не зможе зробити, бо не має доступу. Коли Валентин до них потрапив, почалося слідство, ми шукали адвокатів в Україні, але росіяни виставили умову, що адвокат має бути російський, ще й такий, у якого є доступ до секретних матеріалів. Це було нездійсненно. От і призначали вони самі якогось адвоката. Нам потім Ілля Новіков, який вів справу на останньому етапі, розповідав, що той адвокат міг бути ФСБшною людиною. Але був потрібен хоча б для зв’язку між сином і нами.

Акція на підтримку Валентина Вигівського
Фото: Макс Требухов
Акція на підтримку Валентина Вигівського

Може, варто було з розголосом цю справу вести?

Коли рік тому термін закінчився, але сина продовжили утримувати, нам порекомендували і у Дмитра Лубінця, і в Координаційному центрі дотримуватися інформаційної тиші і не провокувати росіян, щоб не вперлися рогом. Але минув рік і місяць, а інформаційна тиша ніяк не допомогла. Може, й пора говорити гучно.

Це ж стосується не тільки Валентина, а й багатьох інших політичних в’язнів, які досі утримуються в таких центрах. Я про них дещо чув, зокрема що таких людей тримають у різних колоніях, щоб не зустрічалися і не спілкувались між собою. 

Бо зараз виходить, що мій син несе якесь чергове покарання невідомо за що і за чиїм рішенням. Російська влада просто не відпускає українців, пояснюючи це відмазками. Та й наша влада не досить активно бере участь у подібних справах. Розумію, що таких проблем зараз уже маса, але якщо люди в Росії за ґратами ще з 2014 року і під ніякі обміни не підпадають, то може, варто активніше відстоювати їхні інтереси — принаймні, цього б хотілося ув’язненим і їхнім родичам.

Батьки Валентина Вигівського Петро та Валентина Вигівські під час акції на підтримку сина
Фото: Lb.ua
Батьки Валентина Вигівського Петро та Валентина Вигівські під час акції на підтримку сина

Тетяна НегодаТетяна Негода, журналістка
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