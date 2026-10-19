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Міністр енергетики США: рішення Трампа послабити санкції щодо російського дизеля посилить тиск на Кремль

Кріс Райт стверджує, що усунення перешкод для продажу Росією дизельного пального спонукатиме Кремль зменшити інтенсивність бойових дій

Міністр енергетики США: рішення Трампа послабити санкції щодо російського дизеля посилить тиск на Кремль
Міністр енергетики США Кріс Райт
Фото: EPA/UPG

Рішення президента Дональда Трампа послабити санкції щодо постачання російського дизельного пального насправді посилить тиск на Кремль.

Про це заявив міністр енергетики Кріс Райт США, пише New York Post.

Райт стверджує, що усунення перешкод для продажу Росією дизельного пального спонукатиме Кремль зменшити інтенсивність бойових дій – аби уникнути українських ударів по власній енергетичній інфраструктурі.

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“Це чинить тиск на Росію. У Росії немає дизельного пального для експорту. Єдиний спосіб отримати додаткові обсяги пального на продаж – це послабити конфлікт з Україною”, – зазначив Райт в ефірі програми CNN “State of the Union”.

“Їм доведеться або домовитися про припинення вогню в енергетичній сфері, або завершити війну, або ж зменшити масштаби бойових дій – лише так вони зможуть отримати додаткове дизельне пальне для експорту”, – заявив він.

Критики, зокрема президент України Володимир Зеленський, дотримуються протилежної думки: вони стверджують, що послаблення санкцій проти Росії лише додасть впевненості диктатору Володимиру Путіну, дозволивши спрямувати більше коштів у його “військову машину”.

“Війна триває вже чотири з половиною роки. Тож президент Трамп намагається знайти інший шлях, який міг би привести до миру”, – пояснив Райт.

“Насправді, це досить новаторський підхід. Чого світ зараз найбільше потребує в енергетичній сфері? Дизельного пального. А що Росія наразі не в змозі постачати? Дизельне пальне. Це створює для Росії мотивацію знайти спосіб, як вона все ж таки зможе експортувати певну кількість дизельного пального”, – додав він.

Контекст

Минулого тижня Трамп несподівано оголосив про угоду з Росією на постачання мільйонів тонн нафти, послабивши цим санкції проти неї. Він також укотре звинуватив Україну в тому, що її удари по НПЗ Росії призводять до зростанню цін на енергоринку. Хоча аналітики зазначали, що здорожчання почалося внаслідок ударів Ірану по нафтових потужностях країн Перської затоки.

16 жовтня американський президент підписав указ, що скасовує посилені санкції проти Росії з законопроєкту співавторства Ліндсі Грема, що мав набути чинності невдовзі. 

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