США не попередили Україну про першу хвилю нічної балістичної атаки

Тип ракет, який застосував ворог, ще встановлюють: це або «Іскандер-М», або С-400.

Американські партнери не попередили Україну про першу хвилю балістичної атаки, яку Росія провела близько 23-ї години 18 жовтня. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону.

Про другу хвилю, яка розпочалася о 3-й годині, попередження вже було. Тобто ситуація така сама, як була минулого тижня.

«Але хочу зазначити, що в нас є і власні джерела, які повідомляють нам про виходи. Є радіолокаційне пол, яке відстежується в межах можливого», – сказав Ігнат.

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Він сказав, що цього разу Повітряні сили попередили про балістику приблизно за хвилину до того, як вона з'явилася в небі.

«Уточнимо, що перший раз, дійсно, інформація через певні причини не надходила. Тобто розбираються наші експерти разом з партнерами, тому що не вперше така ситуація. А вже о 3-й ночі поступила інформація. Тут теж треба розуміти, що настільки мало часу, що навіть алгоритм задіяння тих самих гучномовців, сирен відстає від прильотів», – сказав Юрій Ігнат.

Він сказав, що коли ворог атакує балістикою близько опівночі, то не виключено, що повторить удари далі вночі.

Контекст

12 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами. Перші вибухи пролунали ще до оголошення тривоги. 13 жовтня ситуація повторилася, і президент та Повітряні сили офіційно повідомили, що партнери не передали попередження.

Інформацію про запуск балістики Україні передають Сполучені Штати. Україна може виявляти швидкісні цілі безпосередньо на підльоті, що занадто пізно, аби встигнути зреагувати на тривогу.

Президент України підтверджував, що попередження від США не було.

Подібна ситуація була торік, на тлі нової хвилі тиску США на Україну. Тоді Вашингтон також не передав Україні інформацію про запуск балістики. Згодом передачу даних відновили.

Цього разу США заявили, що попереджень не було через погодні умови та технічні збої. Водночас попередження зникли синхронно з загостренням риторики американського президента стосовно України, зняття з Росії санкцій та обмеження швидкості використання військовими Starlink.