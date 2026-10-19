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Розвідка оприлюднила дані про виробництво навігаційних систем для російських ракет та БпЛА

Опублікували переліки компонентів іноземного виробництва, підприємств, задіяних у ньому, та закордонного обладнання. 

Розвідка оприлюднила дані про виробництво навігаційних систем для російських ракет та БпЛА
Фото: ГУР

Головне управління розвідки МО України в розділі «Компоненти у зброї» порталу War&Sanctions опублікувало перелік із 37 електронних компонентів іноземного виробництва, які використовуються у виробництві завадозахищених навігаційних модулів «Комета», дані щодо 28 підприємств, задіяних у їхньому виготовленні та поставках електронної компонентної бази для них, а також 13 одиниць іноземного технологічного обладнання, які використовуються у їх виробництві.

Про це повідомили у ГУР

Один зі способів захисту бортових систем від перешкод РЕБ — використання антен контрольованого прийому (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA), які здатні відрізати перешкоди, змінюючи діаграму антени та застосовуючи алгоритми аналізу сигналу. Саме такий метод використовується в «Кометах».

Класична «Комета», яка застосовується в сучасних російських ракетах, БпЛА та керованих авіабомбах, складається з двох основних елементів – антенної решітки з визначеною кількістю патч-антен та модуля обробки сигналів на базі програмованого логічного пристрою (FPGA) Altera Cyclone (дочірньої компанії Intel).

Стійкість такої системи до перешкод залежить від кількості патч-антен, їх розташування, а також від алгоритму, за яким FPGA відділяє корисний сигнал від перешкоди. Наявність визначеної кількості патч-антен на антенному полотні дозволяє отримувати просторову інформацію про напрям вхідного випромінювання з перешкодами та компенсувати їхній вплив.

Наразі росіяни масово застосовують «Комети» з 16-ма патч-антенами, і ведуть роботи з організації серійного виробництва 20-елементних решіток. Встановлено факт використання CRPA китайсько-алабузького виробництва із 32 антенами.

  • Нещодавно Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило інтерактивну 3D-модель, інформацію про складові та підприємства кооперації російської аеробалістичної ракети 9-С-7760, більше відомої як Х-47М2 “Кинжал”.
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