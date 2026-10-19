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У Харківській області від атак РФ постраждали 11 людей

Серед постраждалих є двоє дітей. 

У Харківській області від атак РФ постраждали 11 людей
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, біля с. Нова Олександрівка Великобурлуцької громади поранений 49-річний чоловік і отримала гостру реакцію на стрес 55-річна жінка. У сел. Старий Салтів поранено 58-річного чоловіка і 56-річну жінку, а у с. Підвисоке Борівської громади – 84-річного чоловіка.

У Харкові отримали гостру реакцію на стрес жінки 56 і 83 років, у с. Пришиб Донецької громади поранений 22-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 39-річна жінка, 12-річний хлопчик і 2-річна дівчинка.

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Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Ворог атакував БпЛА Основ’янський і Салтівський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 ракети;
  • 5 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 8 fpv-дронів;
  • 94 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок.

В Богодухівському районі пошкоджено гараж та автомобіль у с. Цапівка.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль в сел. Великий Бурлук, 2 приватні будинки у сел. Шевченкове та с. Новостепанівка. 

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад у с. Пришиб, багатоквартирний будинок в сел. Борова і 2 приватні будинки у с. Пришиб.

У Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі в с. Шовкопляси і с. Черкаські Тишки. 

У Лозівському районі пошкоджено заклад охорони здоров’я в м. Лозова, складську будівлю, 2 вантажні автомобілі у м. Златопіль. 

У Чугуївському районі пошкоджено автомобіль у сел. Старий Салтів і приватний будинок в с. Мартове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 30 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 65 350 людей.

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