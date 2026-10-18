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У понеділок в кількох областях діятимуть графіки відключення світла

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись

У понеділок в кількох областях діятимуть графіки відключення світла
Ілюстративне фото
Фото: Інна Варениця

У понеділок, 19 жовтня, в кількох областях України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго

Із 6:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості

Також від 6:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, обсягом від 1 до 2 черг.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться в повідомленні.

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