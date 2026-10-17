Без світла, за попередньою інформацією, залишились 19 тисяч абонентів.

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У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт електропостачання. Без світла залишилися близько 19 тисяч абонентів.

Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.