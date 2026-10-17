У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт електропостачання. Без світла залишилися близько 19 тисяч абонентів.
Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".
Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.
- Напередодні перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна підготовлена до зими краще, ніж у попередні роки. За його словами, великі енергооб’єкти захищені, однак Росія продовжує атакувати енергомережу, застосовуючи, зокрема, нові дрони.
- Для відновлення пошкодженої інфраструктури Україна разом із партнерами доставила понад 33 тисячі тонн енергетичного обладнання. Енергетики оперативно ремонтують пошкодження та розробляють заходи протидії російським атакам.