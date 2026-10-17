Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
ГоловнаСуспільствоВійна

​На Чернігівщині через атаку пошкоджений об’єкт електропостачання

Без світла, за попередньою інформацією, залишились 19 тисяч абонентів.

​На Чернігівщині через атаку пошкоджений об’єкт електропостачання
Ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджений об’єкт електропостачання. Без світла залишилися близько 19 тисяч абонентів.

Про це повідомили в АТ "Чернігівобленерго".

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

  • Напередодні перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна підготовлена до зими краще, ніж у попередні роки. За його словами, великі енергооб’єкти захищені, однак Росія продовжує атакувати енергомережу, застосовуючи, зокрема, нові дрони.
  • Для відновлення пошкодженої інфраструктури Україна разом із партнерами доставила понад 33 тисячі тонн енергетичного обладнання. Енергетики оперативно ремонтують пошкодження та розробляють заходи протидії російським атакам.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies