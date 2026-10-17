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У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення

В інших районах діють стабілізаційні графіки.

У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення
Під час відключення електроенергії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні увечері, 17 жовтня, у трьох районах Київщини ввели екстрені відключення.

Про це йдеться у повідомленні ДТЕК

За командою Укренерго введені екстрені відключення у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах.

В інших районах діють стабілізаційні графіки.

«Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс», – зазначено у повідомленні. 

  • Уночі та вранці 17 жовтня російські війська атакували енергооб’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях. Через обстріли частина споживачів залишилася без електропостачання.
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