Сьогодні увечері, 17 жовтня, у трьох районах Київщини ввели екстрені відключення.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
За командою Укренерго введені екстрені відключення у Фастівському, Бучанському та Обухівському районах.
В інших районах діють стабілізаційні графіки.
«Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс», – зазначено у повідомленні.
- Уночі та вранці 17 жовтня російські війська атакували енергооб’єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях. Через обстріли частина споживачів залишилася без електропостачання.