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Уранці 17 жовтня російські війська атакували шістьома балістичними ракетами меткомбінат "Запоріжсталь" у Запоріжжі. Пошкоджено енергетичну та логістичну інфраструктуру підприємства, а також виробничі майданчики.

Про це повідомила група "Метінвест" на своєму сайті.

За інформацією компанії, під час останньої атаки пошкоджено об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури, а також виробничі майданчики доменного виробництва.

Завдяки тому, що працівники вчасно перейшли до укриттів, обійшлося без постраждалих.

Операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко зазначив, що підприємство досі не повернулося до нормального виробничого режиму після попередніх обстрілів.

Загалом "Запоріжсталь" зазнала чотирьох масованих балістичних атак РФ. Ворог запустив по підприємству 23 балістичні ракети.

Унаслідок попередніх атак загинули восьмеро працівників комбінату, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після удару у серпні весь виробничий комплекс зупинили. Працівників залучили до розбору завалів, оцінювання пошкоджень і ліквідації наслідків обстрілу.