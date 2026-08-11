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Через російський обстріл загинули сім працівників «Запоріжсталі»

Ще 21 співробітник компанії поранений.

Через російський обстріл загинули сім працівників «Запоріжсталі»
Запоріжсталь

Вночі 11 серпня росіяни завдали балістичного удару по «Запоріжсталі», через що загинули сім працівників комбінату.

Про це повідомив пресслужба Метінвесту.

Люди прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги.

Ще 21 співробітник отримав поранення.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали енергетичні підрозділи, інфраструктура, а також основні й допоміжні потужності коксового й доменного виробництв. Через це металургійний комбінат повністю зупинив роботу, а інші виробничі майданчики Запоріжжя наразі працюють на знижених потужностях.

Фахівці за сприяння міських служб і рятувальників вже ліквідовують наслідки атаки, проводять аварійно-ремонтні роботи, оцінюють масштаби руйнувань та визначають терміни відновлення об'єктів. 

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