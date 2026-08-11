Частина Одеси залишається знеструмленою після ворожого удару 9 серпня

Частина Одеси залишається без електропостачання після масованого обстрілу, проведеного росіянами два дні тому. В Пересипському районі без живлення станом на 11 серпня залишаються близько 2600 родин, повідомили в ДТЕК.

Енергетики працюють у посиленому режимі, аби повернути світло. Значна частина обласного центру і області зараз отримує електроенергію за тимчасовими схемами.

«Через спеку вони не можуть передати весь необхідний обсяг електроенергії. Щоб уникнути пошкоджень обладнання та масштабних аварій, енергетики вимушено застосовують екстрені відключення», – йдеться у повідомленні.

Енергетики просять ощадливо споживати електроенергію та вмикати енергоємні прилади по черзі, особливо у пікові години – з 17:00 до 23:00.

9 серпня Росія масовано атакувала одеську енергетику. Це була одна за наймасштабніших за цей рік атак по регіону. Знеструмленими залишилися близько 300 000 родин. Станом на вчора живлення повернули для понад 226 тисяч.