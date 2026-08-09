РФ уночі запустила по Одесі 11 ракет різних типів та до 100 БпЛА

У Повітряних силах уточнили інформацію по нічному обстрілу Одещини 9 серпня. РФ запустила 11 ракет, здебільшого балістичних і 100 БпЛА, зокрема реактивні та "Бандеролі"

"Підчас масованого удару по Одещині у ніч на 9 серпня 2026 року ворог застосував 11 ракет різних типів, більшість із них – заходять на ціль по балістичній траєкторії. Також було зафіксовано до 100 БпЛА противника різних типів, в тому числі реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль", – зазначають у Повітряних силах.

В результаті бойової роботи (станом на 08.00), силами ППО було збито 72 відсотки БпЛА, а також п’ять із шести "Бандеролів", одну ракету. Крім того, внаслідок активної протидії, три ракети не досягли цілей – їх локація (місце падіння) уточнюється.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА в Одесі та області на дев’яти локаціях.

"Наразі ворог продовжує атаку, застосовуючи авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Бойова робота триває! Не ігноруйте тривогу, перебувайте в укриттях", наголошують у Повітряних силах.