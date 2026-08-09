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ЦПД: Кремль просуває російський месенджер MAX та посилює контроль над цифровим простором

Кремль прагне поступово витіснити міжнародні цифрові сервіси.

ЦПД: Кремль просуває російський месенджер MAX та посилює контроль над цифровим простором
Фото: ЦПД

Російська влада продовжує кампанію з поширення месенджера MAX, який перебуває під контролем держави. Кремль прагне забезпечити його масове використання серед росіян та поступово витіснити міжнародні цифрові сервіси.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська влада порушила антимонопольну справу проти Apple через відмову компанії попередньо встановлювати на пристрої підконтрольний державі месенджер MAX та російський магазин застосунків.

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У ЦПД зазначають, що просування власних платформ є частиною політики Кремля зі створення контрольованого державою цифрового середовища. У ньому міжнародні сервіси поступово обмежують або блокують, а їхнє місце займають російські платформи.

Раніше російська влада також посилювала контроль над інтернет-інфраструктурою, блокувала окремі месенджери та створювала базу IMEI мобільних пристроїв.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що сукупність цих заходів свідчить про курс Росії на формування так званої "цифрової завіси" — ізольованого цифрового простору, де ключові сервіси та інтернет-інфраструктура контролюються державою.

За оцінкою ЦПД, такий цифровий простір може використовуватися для контролю за населенням та поширення російської пропаганди.

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