На Одещині після російської атаки відновили електропостачання для 90 тисяч абонентів

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У ніч проти 9 серпня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Серед цілей були об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомили у Міненергетики та НЕК "Укренерго".

Внаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання, через що значна кількість споживачів в Одесі та області залишилася без електропостачання.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочалися одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація. Станом на зараз електропостачання вже відновили для близько 90 тисяч абонентів, які були знеструмлені вночі.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, щоб повернути світло споживачам, які досі залишаються без електроенергії.

Мешканців Одещини, у яких наразі є світло, споживати електроенергію максимально ощадливо. Це допоможе енергетикам швидше завершити відновлення мереж та заживити всіх споживачів.