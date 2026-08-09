Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще шестеро дістали поранення (доповнено)

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4259 людей.

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За минулу добу, 8 серпня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє людей. Двоє жертв – у Краматорську, ще одна людина загинула у Дружківці.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще шестеро жителів області дістали поранення протягом доби. Постраждалі у Краматорську, Черкаському, Богородичному, Сергіївці та Слов'янську.

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Фото: Вадим Філашкін

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4259 людей, ще 10 096 дістали поранення.

Інформація подана без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 487 людей, у тому числі 7 дітей.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Богородичному Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі та інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок.

У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено гараж і господарче приміщення; в Очеретиному пошкоджено авто. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і гараж. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину. У Черкаському поранено людину, пошкоджено автомобіль; в Олександрівці пошкоджено сільгосппідприємство. У Дружківці загинула людина.