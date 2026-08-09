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Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще шестеро дістали поранення (доповнено)

Від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4259 людей.

Росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще шестеро дістали поранення (доповнено)
Наслідки обстрілів росіянами Донецької області
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу, 8 серпня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє людей. Двоє жертв – у Краматорську, ще одна людина загинула у Дружківці.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ще шестеро жителів області дістали поранення протягом доби. Постраждалі у Краматорську, Черкаському, Богородичному, Сергіївці та Слов'янську.

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Фото: Вадим Філашкін

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули 4259 людей, ще 10 096 дістали поранення.

Інформація подана без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Всього за добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 487 людей, у тому числі 7 дітей.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Богородичному Святогірської громади поранено людину. У Слов'янську пошкоджено 2 адмінбудівлі та інфраструктуру. У Краматорську 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджено приватний будинок. 

У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено гараж і господарче приміщення; в Очеретиному пошкоджено авто. У Новоіверському Новодонецької громади пошкоджено 2 приватні будинки і гараж. У Сергіївці Андріївської громади поранено людину. У Черкаському поранено людину, пошкоджено автомобіль; в Олександрівці пошкоджено сільгосппідприємство. У Дружківці загинула людина.

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