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Запорізька АЕС двічі за день втрачала зовнішнє електроживлення

Потреби станції забезпечували дизель-генератори.

Запорізька АЕС двічі за день втрачала зовнішнє електроживлення
ЗАЕС
Фото: Енергоатом

Запорізька атомна електростанція 8 серпня двічі втрачала зовнішнє електроживлення. У цей час власні потреби станції забезпечували дизель-генератори.

Про це повідомили в «Енергоатомі».

Перше відключення сталося о 10:59: короткочасно знеструмилася повітряна лінія електропередачі «Феросплавна – ЗаТЕС №1», яка забезпечує живлення власних потреб ЗАЕС. Станція на час необхідних процедур перейшла на дизель-генератори.

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О 11:52 зовнішнє електроживлення ЗАЕС відновили. Однак о 14:26 станція знову втратила зовнішнє живлення. Її власні потреби повторно перевели на дизель-генератори. О 15:35 живлення ЗАЕС відновили знову.

В «Енергоатомі» зазначили, що ситуація демонструє вразливість Запорізької АЕС в умовах російської окупації. Порушення штатних схем електроживлення створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

МАГАТЕ у соцмережі Х зауважила, що це уже третій раз за тиждень ЗАЕС втрачає зовнішнє живлення. Причина сьогоднішнього відключення невідома.

Зазначимо, що Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

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