Запорізька АЕС двічі за день втрачала зовнішнє електроживлення

Запорізька атомна електростанція 8 серпня двічі втрачала зовнішнє електроживлення. У цей час власні потреби станції забезпечували дизель-генератори.
Про це повідомили в «Енергоатомі».
Перше відключення сталося о 10:59: короткочасно знеструмилася повітряна лінія електропередачі «Феросплавна – ЗаТЕС №1», яка забезпечує живлення власних потреб ЗАЕС. Станція на час необхідних процедур перейшла на дизель-генератори.
О 11:52 зовнішнє електроживлення ЗАЕС відновили. Однак о 14:26 станція знову втратила зовнішнє живлення. Її власні потреби повторно перевели на дизель-генератори. О 15:35 живлення ЗАЕС відновили знову.
В «Енергоатомі» зазначили, що ситуація демонструє вразливість Запорізької АЕС в умовах російської окупації. Порушення штатних схем електроживлення створюють додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки.
МАГАТЕ у соцмережі Х зауважила, що це уже третій раз за тиждень ЗАЕС втрачає зовнішнє живлення. Причина сьогоднішнього відключення невідома.
Зазначимо, що Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.