Генштаб: Росія за добу здійснила понад 2 тисячі обстрілів і запустила 6 700 дронів

Від початку доби 8 серпня на фронті відбулося 142 бойові зіткнення. Російські війська завдали одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосували 166 керованих авіабомб і 6760 ударних безпілотників.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

За добу російські війська також здійснили 2003 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося чотири бойові зіткнення, одне з яких тривало станом на 22:00. Ворог завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби та здійснив 38 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції Сил оборони в районах Лимана, Стариці, Синельникового та в напрямку Ізбицького, Покаляного й Хатнього. На Куп’янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії у напрямку Ківшарівки, Мирного та Радьківки.

На Лиманському напрямку українські військові відбили шість спроб росіян просунутися в напрямку Дробишевого, Ставків, Озерного та в районах Карпівки й Зарічного. На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили вісім спроб противника просунутися в районах Закітного, Кривої Луки та в напрямку Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили одну атаку в районі Малинівки. На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 11 ворожих штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в напрямку Осикового.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 11 атак. Ворог намагався просунутися в районах Новоолександрівки, Удачного, Муравки та в напрямку Нового Донбасу, Шевченка й Сергіївки. Три бойові зіткнення тривають.За попередніми даними Генштабу, на цьому напрямку протягом доби українські військові ліквідували 34 російських військовослужбовців, ще 17 поранили.

Також Сили оборони знищили одну одиницю спеціальної техніки та 24 укриття особового складу противника. Пошкоджені дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки та 105 укриттів. Крім того, знищено або подавлено 269 безпілотників різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в районі Злагоди. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали вісім атак противника в напрямку Різдвянки, Воздвижівки, Староукраїнки, Рівного та Чарівного. Два бойові зіткнення тривали станом на вечір.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили одну атаку росіян у напрямку Приморського. На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На інших напрямках, за даними Генштабу, суттєвих змін в обстановці не відбулося.