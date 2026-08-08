На Київщині триває повітряна тривога. Жителів області закликали залишатися в укриттях.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
В області працюють сили протиповітряної оборони.
КОВА також закликала не фотографувати та не знімати на відео роботу Сил оборони. Також не можна фіксувати збиття повітряних цілей та місця їхнього падіння.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили про групу реактивних дронів у напрямку Василькова та повз Глеваху. А також зазначили, що безпілотники рухаються у напрямку Житомирської області.