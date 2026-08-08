На Харківщині через атаку російського FPV-дрона загинув 68-річний чоловік

Вранці 8 серпня російський FPV-дрон атакував селище Ківшарівка Куп’янської громади Харківської області. Внаслідок влучання загинув 68-річний чоловік.
Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
За його словами, удар стався близько 09:00.
Також 7 серпня російські війська атакували низку населених пунктів Куп’янського району.
У Приколотному Вільхуватської громади внаслідок російського удару пошкоджені будівлі. У Зеленому Гаю Великобурлуцької громади російський FPV-дрон упав на території населеного пункту.