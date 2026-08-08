У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
У "Скелі" підтвердили переведення частини штурмовиків до інших підрозділів
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині через атаку російського FPV-дрона загинув 68-річний чоловік

Також через російські удари є пошкодження.

На Харківщині через атаку російського FPV-дрона загинув 68-річний чоловік
Ворожий безпілотник вдарив по селищу Шевченкове на Харківщині, 19 травня 2026
Фото: ДСНС

Вранці 8 серпня російський FPV-дрон атакував селище Ківшарівка Куп’янської громади Харківської області. Внаслідок влучання загинув 68-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

За його словами, удар стався близько 09:00.

Також 7 серпня російські війська атакували низку населених пунктів Куп’янського району.

У Приколотному Вільхуватської громади внаслідок російського удару пошкоджені будівлі. У Зеленому Гаю Великобурлуцької громади російський FPV-дрон упав на території населеного пункту.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies