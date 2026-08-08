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У Херсоні окупанти поранили 63-річного цивільного

Чоловік дістав мінно-вибухову травму.

У Херсоні окупанти поранили 63-річного цивільного
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Армія РФ атакувала Корабельний район Херсона безпілотником. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Приблизно об 11:15 росіяни вчергове атакували безпілотником Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару постраждав 63-річний чоловік. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму.

Потерпілого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

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