У Херсоні окупанти поранили 63-річного цивільного

Армія РФ атакувала Корабельний район Херсона безпілотником. Унаслідок атаки постраждав цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Приблизно об 11:15 росіяни вчергове атакували безпілотником Корабельний район Херсона", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого удару постраждав 63-річний чоловік. Попередньо, він дістав мінно-вибухову травму.
Потерпілого доставили до лікарні. Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
- На Херсонщині 7 серпня російські війська обстріляли житловий будинок у Микільському та атакували безпілотником медичний заклад у Херсоні.