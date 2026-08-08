РФ уночі запустила по Україні 6 балістичних ракет і 151 дрон: ППО знищила 135 безпілотників

Влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях.

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У ніч проти 8 серпня російські війська атакували Україну шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М", ракетами С-400 та 151 ударним безпілотником. Сили ППО знищили або подавили 135 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася о 18:00 7 серпня. Російські війська застосували шість балістичних ракет "Іскандер-М" та зенітні керовані ракети С-400, запущені з Брянської області РФ.

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Також противник атакував Україну 151 ударним безпілотником типу Shahed, зокрема реактивними БпЛА, а також дронами типів «Гербера», «Італмас» та безпілотниками-імітаторами «Пародія».

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих територій України: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупований Донецьк та Гвардійське в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 8 серпня українська протиповітряна оборона знищила або подавила 135 ворожих безпілотників різних типів.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання ракет та 13 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Також уламки збитих повітряних цілей впали на семи локаціях.

За даними Повітряних сил, кілька ракет не досягли своїх цілей. Інформація про наслідки атаки уточнюється.