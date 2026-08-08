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Росіяни атакували будинок і лікарню на Херсонщині: загинула 79-річна жінка, 5 людей поранені

У Херсоні поранення отримали четверо медичних працівників та співробітник поліції.

Росіяни атакували будинок і лікарню на Херсонщині: загинула 79-річна жінка, 5 людей поранені
Фото: Телеграм / Олександр Прокудін

На Херсонщині 7 серпня російські війська обстріляли житловий будинок у Микільському та атакували безпілотником медичний заклад у Херсоні. Внаслідок ударів загинула 79-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактами воєнних злочинів за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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За даними слідства, 7 серпня близько 11:20 російські військові здійснили артилерійський обстріл села Микільське Херсонського району.

Внаслідок влучання в житловий будинок загинула 79-річна жінка.

Того ж дня близько 19:00 російські окупанти атакували безпілотником територію медичного закладу в Херсоні.

Внаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо медичних працівників та співробітник поліції. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки збройної агресії Росії проти України.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів Херсонської області та місто Херсон. Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Внаслідок атак пошкоджено 7 багатоповерхових та 11 приватних будинків.

Також російські обстріли пошкодили церкву, магазин, перукарню, автозаправну станцію, господарську споруду, шкільні автобуси, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі.

Під ударами перебували, зокрема, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Дар’ївка, Вітрове, Зарічне, Іванівка, Інгулець, Микільське, Білозерка, Берислав, Урожайне, Високопілля, Давидів Брід, Нововоронцовка, Михайлівка, Львове, Одрадокам’янка та інші населені пункти.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще 24 дістали поранення. Серед постраждалих — одна дитина.

Окрім цього, минулої доби зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 18 людей.

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