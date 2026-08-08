ЗМІ: Російські регіони влаштовують виставу для Путіна, знижуючи ціну на бензин

Французьке видання Le Monde звернуло увагу на візит російського диктатора і військового злочинця Путіна до Красноярська, під час якого жителі міста спостерігали дуже дивне явище на заправних станціях.

У місті, де ще напередодні був дефіцит пального і запроваджені ліміти, бензин і дизель раптом з'явилися у вільному продажу для всіх, а ціни впали ледь не у два рази. Звичайно ж, усе це виявилося дешевим спектаклем, розіграним місцевими чиновниками для Путіна, щоб переконати його в "успішному подоланні кризи".

Щойно кремлівський диктатор забрався геть з міста, усе повернулося до норми: паливо миттєво зникло з колонок, а ціни повернулися до свого вдвічі більшого початкового значення.

У соцмережах жителі Красноярська одразу іронічно почали писати про своє бажання, щоб Путін приїхав знову - попри те, що його візит був пов'язаний із заторами на дорогах, абсолютним домінуванням поліції на вулицях, а також звичними вже для країни-агресора перебоями з мобільним інтернетом.