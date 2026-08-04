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СБУ уразила понад 100 стратегічних об'єктів у тилу Росії за 40 днів спецоперації

Зокрема, потрапили під обстріли 14 НПЗ.

СБУ уразила понад 100 стратегічних об'єктів у тилу Росії за 40 днів спецоперації
Удар по НПЗ в Московській області
Фото: соцмережі окупантів

Протягом 40-денної кампанії впливу на РФ, яку погодив президент Володимир Зеленський, Служба безпеки вдарила по понад 100 стратегічних об'єктах у тилу РФ та на окупованих територіях. 

Як повідомила пресслужба СБУ, очільник відомства Олександр Поклад уже погодив із главою держави нові операції.

За цей час під ударами опинилися підприємства російського ВПК, авіабази, засоби ППО, командні пункти, військові кораблі, танкери «тіньового флоту», НПЗ та логістичні вузли. Крім того, на фронті і в тилу підрозділи СБУ уразили понад 21 тисячу одиниць ворожої техніки й озброєння, а також ліквідували майже 5 тисяч окупантів.

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У межах знищення авіації та ППО спецслужба завдала ударів по аеродромах «Саки», «Гвардійське», «Бельбек», «Багерове», «Енгельс», «Ханская» та Євпаторійському авіазаводу. 

У результаті знищений бомбардувальник Ту-95МС, уражені два Су-35, два Л-39, а також ангари з літаками Су-24, Су-30, Су-30СМ і дронами Shahed. Крім того, СБУ вивела з ладу низку радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів, зокрема С-400, «Тор-М2» і «Панцир-С2».

Також СБУ завдала ударів по паливно-енергетичному сектору РФ, уразивши 14 нафтопереробних заводів, серед яких Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський, Волгоградський та НПЗ в Уфі. 

Ударів зазнали нафтобази, станції «Черкаси» і «Subkhankulovo», а також платформа в Каспійському морі. Окремо підрозділи атакували танкери «тіньового флоту» Blue, Louise 1, Banda, Avero і підсанкційні вантажні судна.

Безпосередньо на лінії фронту бійці СБУ знищили 24 танки, 63 бронемашини, 124 артсистеми, 22 РСЗВ, 14 літаків і гелікоптерів, понад 11 тисяч БпЛА різного типу та 712 розрахунків безпілотників. 

  • Тим часом Сили безпілотних систем ЗСУ уразили склад маркетплейсу Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області Росії. 13 з 15 складів WB були знищені повністю.
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