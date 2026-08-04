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Суд призначив довічне ув’язнення жителю Чернівців, який працював на Росію

Його спільник сидітиме 12 років.

Суд призначив довічне ув’язнення жителю Чернівців, який працював на Росію
засуджений
Фото: прокуратура України

Чернівецький апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора і посилив покарання для жителя Чернівців, який працював на Росію понад десять років.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

Чернівчанин отримав довічне позбавлення волі за державну зраду. Раніше, 29 липня, суд першої інстанції засудив його до 15 років тюрми, однак прокурори наполягли на найсуворішому покаранні. Спільник зрадника отримав 12 років ув'язнення за незаконне поширення інформації про переміщення озброєння і розташування ЗСУ.

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У суді прокурори довели, що зловмисник почав діяти в інтересах Росії ще понад десять років тому. На замовлення куратора він вербував жителів Буковини і залучав їх до проросійських акцій.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив співпрацю з російськими спецслужбами. Він допомагав ворогу протидіяти мобілізації і збирав дані про військову логістику в регіоні. Зокрема, фіксував рух залізничних вагонів зі зброєю та боєприпасами через Чернівецьку область, а також знімав злітну смугу, будівлі, огорожу і можливі шляхи доступу до місцевого аеропорту.

Зібрані фото, відео й текстові повідомлення чоловік передавав куратору через Telegram. До одного із завдань він залучив знайомого, який зняв рух військового ешелону, порахував кількість контейнерів і передав відео.

Правоохоронці затримали агента у жовтні 2024 року в Чернівцях одразу після надсилання чергового звіту представнику ФСБ. У суді чоловік заперечував співпрацю з російською спецслужбою і не визнав вини.

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