Росіяни ракетами атакували цивільне підприємство в Богодухові, є поранені

Ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах.

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Росіяни ракетами атакували Харківщину. Зокрема під ударом було цивільне підприємство у Богодухові, також постраждали Дергачі. Є поранені.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про трьох постраждалих у Дергачах, їм надається необхідна медична допомога. Попередньо, окупанти застосували 2 ракети. На місці спалахнула пожежа.

Ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах. Інформація про постраждалих не надходила.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.