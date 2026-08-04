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Росіяни ракетами атакували цивільне підприємство в Богодухові, є поранені

Ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах. 

Росіяни ракетами атакували цивільне підприємство в Богодухові, є поранені
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Росіяни ракетами атакували Харківщину. Зокрема під ударом було цивільне підприємство у Богодухові, також постраждали Дергачі. Є поранені. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Наразі відомо про трьох постраждалих у Дергачах, їм надається необхідна медична допомога.  Попередньо, окупанти застосували 2 ракети. На місці спалахнула пожежа. 

Ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах. Інформація про постраждалих не надходила.

Триває ліквідація наслідків обстрілу.

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