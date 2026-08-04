Росіяни ракетами атакували цивільне підприємство в Богодухові, є поранені

Росіяни ракетами атакували Харківщину. Зокрема під ударом було цивільне підприємство у Богодухові, також постраждали Дергачі. Є поранені.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про трьох постраждалих у Дергачах, їм надається необхідна медична допомога. Попередньо, окупанти застосували 2 ракети. На місці спалахнула пожежа.
Ще одне влучання ворожої ракети зафіксували в Дергачах. Інформація про постраждалих не надходила.
Триває ліквідація наслідків обстрілу.
- Сьогодні ворог ракетами також атакував Одесу.