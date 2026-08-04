13 з 15 складів були знищені повністю.

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Сили безпілотних систем ЗСУ уразили склад маркетплейсу Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області Росії.

Про це повідомив у Telegram командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

"Фіолетова хмаринка з попелу дикої ягідки WB дісталася Пітеру, де підворотня навчила бункерного діда бити першим», – написав «Мадяр».

За його словами, це вже 15-й склад Wildberries, який українські безпілотники атакували протягом останніх 18 днів. 13 із цих об'єктів були знищені внаслідок ударів.

Командувач СБС не уточнив деталей операції та типи безпілотників, які використовувалися під час атаки.