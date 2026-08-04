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«Мадяр» заявив про ураження складу Wildberries у Ленінградській області: це вже 15-й

13 з 15 складів були знищені повністю.

«Мадяр» заявив про ураження складу Wildberries у Ленінградській області: це вже 15-й
Роберт Бровді
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили склад маркетплейсу Wildberries у селищі Красний Бор Ленінградської області Росії.

Про це повідомив у Telegram командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. 

"Фіолетова хмаринка з попелу дикої ягідки WB дісталася Пітеру, де підворотня навчила бункерного діда бити першим», – написав «Мадяр».

За його словами, це вже 15-й склад Wildberries, який українські безпілотники атакували протягом останніх 18 днів. 13 із цих об'єктів були знищені внаслідок ударів.

Командувач СБС не уточнив деталей операції та типи безпілотників, які використовувалися під час атаки.

  • Про атаку на її приміщення  в Московській і Ленінградській областях Wildberries повідомила 4 серпня. 
  • У ніч на 3 серпня різні російські регіони атакували дрони. Міністерство оборони Росії заявило про збиття 131 БпЛА над низкою ворожих областей. У Владімірській області уражено складський комплекс. Пресслужба Wildberries підтвердила, що під атакою перебував їхній склад. Це один з найбільших логістичних центрів цього маркетплейсу з площею 171 900 квадратних метрів.
  • За кілька днів до цього українські безпілотники FP-1 завдали удару по логістичному комплексу російського маркетплейса Wildberries у Пензі. Хаб є одним із регіональних центрів обробки та розподілу товарів. Його площа становить близько 180 тисяч квадратних метрів.
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