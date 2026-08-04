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​В окупованому Криму російський військовий відкрив вогонь по солдатах та цивільних: є загиблі

Попередньо загинули троє цивільних та один військовий країни-агресора.

​В окупованому Криму російський військовий відкрив вогонь по солдатах та цивільних: є загиблі
Ілюстративне фото
Фото: vgolos.ua

У тимчасово окупованому Криму російський військовослужбовець відкрив стрілянину. Загинули троє цивільних жителів і один військовослужбовець РФ, ще кілька осіб – поранені.

Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михаїл Развожаєв.

Інцидент стався в селі Хмельницьке. Спочатку військовий відкрив вогонь по інших солдатах. Один російський військовослужбовець загинув, ще один був поранений.

Після цього стрілець почав цілити по цивільних. Загинули двоє чоловіків віком 71 та 59 років і 64-річна жінка. Також, за словами Развожаєва, ще троє людей були поранені.

Гауляйтер заявив, що нападника затримали. На місці працюють окупаційні оперативні служби, слідчі та криміналісти. Обставини та мотиви стрілянини встановлюють.

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