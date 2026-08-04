Вночі зафіксували влучання російської ракети та 14 дронів

У ніч на 4 серпня російська армія атакувала Україну балістикою та 136 безпілотниками. Зафіксували влучання ракети та 14 дронів на 14 локаціях, у ще 3 місцях впали уламки.

Про це повідомили Повітряні сили.

«У ніч на 04 серпня (з 18:00 03 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл. -рф та 136 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Міллєрово – рф., ТОТ Донецьк, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим)», – розповіли там.

Реклама

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила і подавила 117 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 4 серпня атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА.