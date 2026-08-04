Двоє людей поранені внаслідок нічних атак у Дніпропетровській області

Внаслідок російських нічних атак проти Дніпропетровської області поранено двох людей. Ворог майже двадцять разів атакував дронами, артилерією і бомбами чотири райони.
63-річна жінка і 65-річний чоловік постраждали внаслідок атак у Троїцькій громаді. Вони лікуватимуться амбулаторно, розповів у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.
«На Нікопольщині (атакували. – Ред.) – райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську, Червоногригорівську громади. Пошкоджена багатоповерхівка», – сказав він.
У Дніпрі внаслідок атаки загорівся склад з харчовими продуктами.
В Синельниківському районі ворог вдарив по Дубиківській і Васильківській громадах.
- Протягом доби 3 серпня в Дніпропетровській області ворог вбив чотирьох людей, ще 15 були поранені. Росіяни вбили людей у Криворізькому і Синельниківському районах.