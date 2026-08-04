У США заявили, що угода про спільне виробництво ракет для Patriot не буде готова до зими

Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер відкинув можливість успіху переговорів про спільне з Україною та європейськими союзниками виробництво перехоплювачів для систем Patriot вже до цієї зими.

Як зазначив посадовець в інтерв'ю Fox News, Вашингтон розглядає угоду як можливість розширити свою промислову базу та підтримати оборону в Україні та загалом у Європі.

Але у Білому домі та Пентагоні переконані, що важливішим зараз є якомога швидше постачання Україні засобів ППО перед зимовим періодом. Це можна зробити за рахунок запасів союзників, які мають надлишкові ракети, а також нарощення обсягів випуску продукції на американських заводах.

Тому Вітакер не вважає можливим досягнення довгострокової згоди вже цьогоріч про спільне виробництво перехоплювачів. Особливо на тлі обережних заяв президента США Дональда Трампа, який спершу ніби погодився надати Україні ліцензію на Patriot, але потім не підтвердив, що його рішення з цього питання є остаточним.