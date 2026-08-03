Росіяни атакували Суми безпілотниками: є пошкодження

На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Фото: З відкритих джерел

Ввечері, 3 серпня, ворожі безпілотники атакували інфраструктуру в Сумах. Є пошкодження.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Зафіксовано влучання дрона у цивільний вантажний автомобіль. Також пошкоджено дві приватні автівки.

Також окупанти поцілили по території автокооперативу у Ковпаківському районі міста.

Внаслідок атак ніхто не постраждав.