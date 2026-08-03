Росіяни атакували Суми безпілотниками: є пошкодження

Ввечері, 3 серпня, ворожі безпілотники атакували інфраструктуру в Сумах. Є пошкодження.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Зафіксовано влучання дрона у цивільний вантажний автомобіль. Також пошкоджено дві приватні автівки.
Також окупанти поцілили по території автокооперативу у Ковпаківському районі міста.
Внаслідок атак ніхто не постраждав.
- Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Сумської області і поранили там пʼятьох людей. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, артилерію та міномети.