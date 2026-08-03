Зеленський анонсував нові рішення щодо ППО та виробництва зброї

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Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь заступника керівника ОПУ Павла Паліси щодо виконання оборонних домовленостей із міжнародними партнерами.

Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

Президент наголосив, що одним із ключових напрямів залишається посилення протиповітряної оборони. Україна спільно зі США та європейськими партнерами працює над отриманням нових пакетів підтримки, зокрема ракет для систем ППО.

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"Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз", – наголосив президент.

Окрему увагу приділили локалізації виробництва західного озброєння в Україні. Зеленський повідомив, що ця співпраця буде суттєво розширена, хоча деталей наразі не розкрив. Він подякував європейським партнерам за готовність підтримувати Україну через спільне оборонне виробництво.

Крім того, під час нещодавнього візиту української делегації до США було досягнуто домовленостей щодо нових варіантів застосування ракетних систем та розширення співпраці між українськими й американськими оборонними компаніями.

За словами президента, триває підготовка необхідних документів, координацію цієї роботи здійснюватиме Павло Паліса спільно з Міноборони України, американською стороною та українськими виробниками.

"Буде більше сили для наших воїнів", – підсумував Зеленський.