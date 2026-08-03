Зеленський обговорив з главою МЗС Молдови безпеку, євроінтеграцію та спільні інфраструктурні проєкти

Глава держави подякував Молдові за послідовну підтримку України та українців.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

За словами президента, він був радий бачити молдовського міністра на щорічній нараді послів України.

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Зеленський зазначив, що участь Попшоя засвідчує спільність зовнішньополітичних пріоритетів України та Молдови, насамперед у питаннях безпеки та європейської інтеграції.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю та реалізацію низки практичних проєктів, зокрема в інфраструктурній та енергетичній сферах.

"Для нас це передусім питання безпеки та взаємодопомоги", – наголосив Зеленський.

Президент також подякував Молдові за послідовну підтримку України та українців.