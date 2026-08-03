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Зеленський призначив Клименка секретарем РНБО, а Умєрова – головою СЗР

Він підписав відповідні укази. 

Зеленський призначив Клименка секретарем РНБО, а Умєрова – головою СЗР
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив з посади секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і призначив на цю посаду Ігоря Клименка. Також він звільнив тимчасового в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

Натомість СЗР очолив Рустем Умєров. Про це йдеться в указах на сайті президента.

«Увільнити ЛУГОВСЬКОГО Олега Васильовича від тимчасового виконання обов’язків Голови Служби зовнішньої розвідки України», – зазначили в першому з них.

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Служба зовнішньої розвідки залишалася без повноцінного керівника з лютого, відколи її голова Олег Іващенко був призначений в ГУР замість Кирила Буданова. Вранці 3 серпня президент повідомив про намір призначити її головою Рустема Умєрова, який мав втратити посаду секретаря РНБО в зв'язку з призначенням Ігоря Клименка. Клименко був міністром внутрішніх справ, і президент розглядав його як кандидата в міністри оборони. На тлі масових протестів, спричинених звільненням з МО Михайла Федорова, кандидатуру Клименка так і не висунули. 

глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС
глава МВС Ігор Клименко

Міністерством у статусі в.о. керує Євгеній Хмара – досвідчений керівник ЦСО «А» СБУ, що спеціалізується на мідл- і дипстрайках по ворогу. 

На посаді голови СЗР Умєров розвиватиме дронові угоди з партнерами і продовжить дипломатичну роботу, зазначив Володимир Зеленський. 

Рустем Умєров був народним депутатом від фракції «Голос», а згодом очолив Фонд державного майна України. Після цього він став другим міністром оборони України часів повномасштабного вторгнення: замінив Олексія Резнікова. Керував МО з 6 вересня 2024 по 17 липня 2025. Після цього став секретарем Ради нацбезпеки і оборони та, фактично, радником президента з національної безпеки. Брав участь в переговорах зі США і Росією, після відставки Андрія Єрмака очолив переговорну групу.

Торік кандидатуру Рустема Умєрова обговорювали як кандидата в посли України в США. Зрештою цю посаду отримала Ольга Стефанішина.

Умєрову президент у липні зробив кар’єрну пропозицію, деталей якої не озвучував. Президент також казав, що Умєров займатиметься комунікаціями з партнерами, перемовинами, просуванням безпекової співпраці й розвитком взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізацією таких програм, як Drone Deals і українська антибалістична програма «Фрея».

Ігор Клименко отримав пропозицію стати секретарем РНБО після того, як втратив посаду міністра внутрішніх справ. На чолі МВС він працював з зими 2023. Очолив міністерство після трагічної загибелі міністра Дениса Монастирського. 

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