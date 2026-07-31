The Atlantic: Зеленський звернувся до Трампа з проханням щодо Росії і Starlink

Україні потрібно отримати дозвіл на роботу Starlink на території Росії.

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Зустріч президентів України і США 28 липня 2026 року

Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі попросив його домовитися з Ілоном Маском про розширення використання Starlink.

Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на джерела.

За даними видання, Зеленський начебто попросив дозволити ЗСУ використовувати Starlink на території Росії. Система потрібна для наведення українських дронів на російські цілі. Зокрема, йдеться про пускові установки балістичних ракет.

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Президент України пояснив Трампу, що такий крок може частково компенсувати нестачу американських ракет-перехоплювачів Patriot. Їхні запаси, пише The Atlantic, були значно виснажені через війну на Близькому Сході.

Наразі Україна має доступ до Starlink лише на власній території. Система також використовується в Криму та інших окупованих Росією регіонах. Водночас компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, обмежила роботу Starlink усередині Росії.

За інформацією джерел, Зеленський вважає, що Трамп може швидко вирішити це питання безпосередньо з Маском. Американський президент не відкинув прохання українського лідера, проте конкретної відповіді не прозвучало.

Також джерела кажуть, що Зеленський нібито був не проти організувати зустріч із Маском під час перебування у США. Однак мільярдер відмовився від пропозиції.