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Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі у Любліні

Обговорили історичний діалог між державами, оборонну співпрацю і безпекові виклики для українців.

Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Польщі у Любліні
Володимир Зеленський та Дональд Туск
Фото: скріншот

Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні. 

Про це заявив президент України у своєму Telegram.

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"Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні", - розповів Зеленський.

Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту України. Зокрема, йшлося про антибалістику, як ключовий пріоритет. 

"Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", - додав президент Зеленський.

Обговорили також безпекові виклики для українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі.

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