Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Дональдом Туском у Любліні.
Про це заявив президент України у своєму Telegram.
"Обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між нашими державами. Розповів про нашу дипломатичну роботу у Вашингтоні", - розповів Зеленський.
Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту України. Зокрема, йшлося про антибалістику, як ключовий пріоритет.
"Безпека й захист України – це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу", - додав президент Зеленський.
Обговорили також безпекові виклики для українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі.