Суд у Вроцлаві відправив під варту підозрюваних у нападі на молоду українську пару

Двох нападників піймали, третій у розшуку.

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Окружний суд у Вроцлаві задовольнив клопотання прокуратури та застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті двох людей з України.

Як повідомляє «Укрінформ», правоохоронні органи Польщі повністю підтвердили ухвалення рішення про тимчасовий арешт.

Третій нападник наразі уникає відповідальності, він у розшуку.