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Суд у Вроцлаві відправив під варту підозрюваних у нападі на молоду українську пару

Двох нападників піймали, третій у розшуку.

Суд у Вроцлаві відправив під варту підозрюваних у нападі на молоду українську пару
Вроцлав
Фото: LB.ua

Окружний суд у Вроцлаві задовольнив клопотання прокуратури та застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті двох людей з України.

Як повідомляє «Укрінформ», правоохоронні органи Польщі повністю підтвердили ухвалення рішення про тимчасовий арешт. 

Третій нападник наразі уникає відповідальності, він у розшуку.

  • Напад на українську пару стався 26 липня у Вроцлаві. За словами матері постраждалої, людей побили поляки через український акцент, який вони почули у магазині. 
  • Жінка зазнала тяжких травм. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку.
  • Генконсульство закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент.
  • Обидва нападники, як з’ясувалося, мали судимості. Одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава
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