Суд у Вроцлаві відправив під варту підозрюваних у нападі на молоду українську пару

Окружний суд у Вроцлаві задовольнив клопотання прокуратури та застосував запобіжний захід у вигляді трьох місяців тримання під вартою для двох осіб, яких підозрюють у побитті двох людей з України.
Як повідомляє «Укрінформ», правоохоронні органи Польщі повністю підтвердили ухвалення рішення про тимчасовий арешт.
Третій нападник наразі уникає відповідальності, він у розшуку.
- Напад на українську пару стався 26 липня у Вроцлаві. За словами матері постраждалої, людей побили поляки через український акцент, який вони почули у магазині.
- Жінка зазнала тяжких травм. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку.
- Генконсульство закликало до оперативної реакції польських правоохоронців на цей інцидент.
- Обидва нападники, як з’ясувалося, мали судимості. Одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.