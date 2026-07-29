Укрзалізниця анонсувала новий поїзд з Перемишля до Франкфурта-на-Майні

Відправлення заплановані вже з 1 серпня.

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Іспанська залізнична компанія Renfe запускає новий міжнародний нічний поїзд за маршрутом Перемишль – Франкфурт-на-Майні. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Потяг курсуватиме через Польщу, Чехію та Німеччину, а відправлення заплановані з 1 серпня.

Новий маршрут передбачає зупинки, зокрема, у Кракові, Празі, Дрездені, а також низці німецьких міст.

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В Укрзалізниці обіцяють, що забезпечать зручні пересадки для пасажирів, які прямують до або з України поїздами з Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кременчука та Одеси до Перемишля.

Поїзд матиме сучасні спальні вагони Economy Sleeper Class із купе на 1-4 місця, кондиціонерами, Wi-Fi, розетками та сніданком, включеним у вартість квитка. Ціна на спальні місця стартуватиме від 37,50 євро. Також у складі поїзда будуть вагони першого та другого класу з сидячими місцями – від 15 євро.

З Перемишля поїзд вирушатиме щодня о 12:04 і прибуватиме до Франкфурта-на-Майні о 07:22 наступного дня. У зворотному напрямку відправлення з Франкфурта заплановане щодня о 15:03, прибуття до Перемишля – об 11:25.

Запуск маршруту став можливим після підписання меморандуму про співпрацю між Укрзалізницею та Renfe.