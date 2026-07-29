Зеленський розповів Макрону про візит до США та запропонував допомогу у приборканні лісових пожеж

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись з Вашингтона, поспілкувався зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це йдеться у телеграм-каналі українського президента.

“Поінформував Емманюеля про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз. Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль”, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що запропонував Макрону допомогу у гасінні масштабних пожеж у Франції.

“Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж”, – сказав український лідер.

Політики говорили також детально про підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує Київ.