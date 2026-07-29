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Зеленський розповів Макрону про візит до США та запропонував допомогу у приборканні лісових пожеж

Президент спілкувався з французьким колегою дорогою з Вашингтона.

Зеленський розповів Макрону про візит до США та запропонував допомогу у приборканні лісових пожеж
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський, повертаючись з Вашингтона, поспілкувався зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Про це йдеться у телеграм-каналі українського президента.

“Поінформував Емманюеля про деталі зустрічей в Білому домі й Сенаті США та перспективи, які є в дипломатії зараз. Треба використати кожен шанс, який може наблизити нас до миру, і ми скоординували наші можливі кроки. Дякую за готовність допомагати та докладати всіх необхідних зусиль”, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що запропонував Макрону допомогу у гасінні масштабних пожеж у Франції

“Україна завжди готова допомогти тим, хто допомагає нам упродовж цих років нашої боротьби проти російської агресії. Запропонував Франції необхідну допомогу. Наші фахівці можуть долучитися до гасіння пожеж”, – сказав український лідер.

Політики говорили також детально про підготовку до зими, зокрема постачання пакетів для ППО й енергетики, яких потребує Київ. 

  • Зустріч президента Зеленського та його американського колеги Трампа відбулась 28 липня в Овальному кабінеті Білого дому.
  • Зеленський назвав зустріч хорошою. Глави держав обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для Patriot та "деякі інші ідеї, які можуть допомогти".
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