Шахраї розсилають фейкові повідомлення про борги за світло та відключення

Такі листи не надсилає ані Міненерго, ані Державна інспекція енергетичного нагляду.

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Українцям розсилають фейкові повідомлення про нібито заборгованість за електроенергію та заплановані відключення світла. Про це повідомили в АТ «Сумиобленерго».

У компанії зазначили, що такі листи не надсилали ані Міненерго, ані Державна інспекція енергетичного нагляду.

Повідомлення є шахрайською схемою, мета якої – залякати людей, створити паніку та змусити перейти за небезпечними посиланнями.

Енергетики закликали не відкривати підозрілі посилання та не оплачувати рахунки з таких повідомлень. Перевіряти інформацію щодо нарахувань і споживання електроенергії радять лише через офіційні сервіси.

У компанії також нагадали, що під час війни ворог використовує не лише військові, а й інформаційні атаки, тому важливо користуватися перевіреними джерелами.