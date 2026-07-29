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Шахраї розсилають фейкові повідомлення про борги за світло та відключення

Такі листи не надсилає ані Міненерго, ані Державна інспекція енергетичного нагляду.

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про борги за світло та відключення
Шахрайські повідомлення про борги
Фото: Сумиобленерго

Українцям розсилають фейкові повідомлення про нібито заборгованість за електроенергію та заплановані відключення світла. Про це повідомили в АТ «Сумиобленерго».

У компанії зазначили, що такі листи не надсилали ані Міненерго, ані Державна інспекція енергетичного нагляду. 

Повідомлення є шахрайською схемою, мета якої  – залякати людей, створити паніку та змусити перейти за небезпечними посиланнями.

Енергетики закликали не відкривати підозрілі посилання та не оплачувати рахунки з таких повідомлень. Перевіряти інформацію щодо нарахувань і споживання електроенергії радять лише через офіційні сервіси.

У компанії також нагадали, що під час війни ворог використовує не лише військові, а й інформаційні атаки, тому важливо користуватися перевіреними джерелами.

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