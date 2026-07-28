Через негоду без світла залишилися понад 220 населених пунктів в Україні

Через грози, град і сильний вітер на ранок 28 липня без електропостачання повністю або частково залишилися 228 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомили в Укренерго.

Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Київську та Полтавську області. Ремонті бригади вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Крім того, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру. Унаслідок дронових та артилерійських обстрілів на ранок зафіксували нові знеструмлення. Найбільше дісталось від окупантів енергетиці Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Також в Укренерго наголошують, що в енергосистемі фіксують зростання споживання світла. Станом на ранок 28 липня воно було на 6% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Причиною енергетики називають хмарну погоду та дощі.