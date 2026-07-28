Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоПодії

Через негоду без світла залишилися понад 220 населених пунктів в Україні

Є нові знеструмлення після російських атак.

Через негоду без світла залишилися понад 220 населених пунктів в Україні
Через негоду світло зникло у багатьох населених пунктах
Фото: ДТЕК

Через грози, град і сильний вітер на ранок 28 липня без електропостачання повністю або частково залишилися 228 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомили в Укренерго.

Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Київську та Полтавську області. Ремонті бригади вже відновлюють пошкоджені лінії електропередач.

Крім того, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру. Унаслідок дронових та артилерійських обстрілів на ранок зафіксували нові знеструмлення. Найбільше дісталось від окупантів енергетиці Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. 

Також в Укренерго наголошують, що в енергосистемі фіксують зростання споживання світла. Станом на ранок 28 липня воно було на 6% вищим, ніж у цей самий час напередодні. Причиною енергетики називають хмарну погоду та дощі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies