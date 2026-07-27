"Укренерго": завтра відключення електроенергії не прогнозуються

У вівторок, 29 липня, в Україні не планується обмежень споживання електроенергії.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра застосування заходів обмеження не планується", – йдеться у повідомленні компанії.
Водночас в "Укренерго" закликали українців користуватися електроенергією раціонально та за можливості переносити використання потужних електроприладів на період із 11:00 до 15:00.
У компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадянам рекомендують стежити за офіційними повідомленнями свого оператора системи розподілу та місцевої влади.