"Укренерго": завтра відключення електроенергії не прогнозуються

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У вівторок, 29 липня, в Україні не планується обмежень споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Завтра застосування заходів обмеження не планується", – йдеться у повідомленні компанії.

Водночас в "Укренерго" закликали українців користуватися електроенергією раціонально та за можливості переносити використання потужних електроприладів на період із 11:00 до 15:00.

У компанії нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадянам рекомендують стежити за офіційними повідомленнями свого оператора системи розподілу та місцевої влади.