Корецький провів нараду щодо незадовільного виконання планів енергостійкості

Прем'єр доручив до кінця тижня виявити прогалини та напрацювати шляхи їх вирішення.

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Прем'єр-міністр Сергій Корецький провів нараду за участю представників відповідальних міністерств та служб щодо незадовільного виконання планів стійкості.

Про це він повідомив у Telegram.

"Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напрямку: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати", - наголосив прем'єр.

Він також додав, що критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи їх вирішення.

"Контроль за виконанням планів буде постійним. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній", - наголосив очільник уряду.

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