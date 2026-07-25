Україна та оборонна компанія зі США обговорювали прискорення постачання ракет для Patriot

Також на зустрічі між керівництвом Raytheon, Сергієм Корецьким та Євгенієм Хмарою говорили про спільне виробництво засобів ППО.

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Україна та американська оборонна компанія Raytheon обговорили збільшення постачання ракет до Patriot і спільне виробництво засобів ППО. Про це у Telegram розповів прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Глава уряду провів зустріч із віцепрезидентом американської оборонної компанії Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також виконавчим директором Raytheon Україна. У переговорах також взяв участь тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара.

За словами глави уряду, сторони обговорили можливість оперативного нарощування постачання ракет до комплексів Patriot. Це особливо важливо перед зимовим періодом. Окрему увагу приділили розширенню виробництва ракет і зміцненню спроможностей українського оборонно-промислового комплексу.

«Наша мета – не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки», – зазначив Корецький.

Також ключовою темою зустрічі стало спільне виробництво засобів протиповітряної оборони. Прем'єр нагадав, що цей напрямок президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона вже запропонувала практичні кроки для реалізації проєкту.

«Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше. Дякую Сполученим Штатам за незмінну підтримку України», – додав глава уряду.