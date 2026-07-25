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Від початку доби російська армія 79 разів атакував позиції Сил оборони, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Кореньок, Сопич, Кучерівка, Рогізне, Уланове, Бувалине, Бачівськ, Гірки; на Чернігівщині – Хотіївка, Прогрес.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять обстрілів - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік Лиману.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вербового й Березового.

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На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.