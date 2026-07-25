Від початку доби російська армія 79 разів атакував позиції Сил оборони, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Кореньок, Сопич, Кучерівка, Рогізне, Уланове, Бувалине, Бачівськ, Гірки; на Чернігівщині – Хотіївка, Прогрес.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 34 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять обстрілів - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у районах населених пунктів Приліпка, Стариця та у бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке, Хатнє. Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку відбулась одна атака ворога в бік Шийківки.
На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися у бік Лиману.
На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 15 ворожих атак у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення досі триває.
На Краматорському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.
На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та у бік Степанівки. Два боєзіткнення тривають.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти 22 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Софіївка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Вільне, Нове Шахове, Новий Донбас, Шевченко, Мирне. Одне боєзіткнення досі триває.
На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вербового й Березового.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Верхня Терса, Цвіткове, Воздвижівка, Косівцеве, Гірке й Чарівне.
На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.